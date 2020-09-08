Нью-Йорк, США, , 22:41 — REGNUM Очередное обновление Red Dead Online добавило в многопользовательскую игру новую миссию и серию испытаний Hardcore Takeover. Об этом 8 сентября сообщил портал Comicbook.

Новую миссию игроки могут взять у натуралистки Харриет, она предложит им «усыпить» некого таинственного черного оленя с чёрными рогами и принести ей образцы. В случае успешного выполнения задания геймеры смогут получить в качестве награды жилет и 100 «усыпляющих» патронов.

Если они убют оленя и принесут его шкуру, им достанутся 100 патронов к быстрозаряжаемому карабину. Что касается серии Hardcore Takeover, то в случае её прохождения игроки смогут выбрать бесплатную шляпу.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики добавили в Red Dead Online новое животное — легендарного белого койота. Его можно заметить недалеко от города Блэкуотер.

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