Тирана, , 22:54 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 8 сентября сообщили, что за последние сутки в результате обследования 847 образцов в стране было выявлено ещё 147 случая заражения коронавирусом. По этому показателю Албания обгоняет Северную Македонию и Косово. Ещё 53 пациента излечились.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 10 553 случая заражения коронавирусом. 6239 человек уже излечились от COVID-19. 321 пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли два пациента.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходят 3993 человека. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находятся уже 199 пациентов. 19 из них проходят интенсивную терапию и пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число активных случаев заражения выявлено в Тиране, в портовом городе Дуррес и в Шкодре.

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