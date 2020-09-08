Скопье, , 22:54 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии во вторник, 8 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в результате исследования 1384 образцов было выявлено 99 носителей коронавируса. Ещё 214 пациентов были признаны излечившимися.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 15 226 случаев заражения, 631 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались восемь пациентов. Лечение проходят 1895 человек. 12 700 пациентов уже здоровы.

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее уже скоро может перейти к Косово или Албании. При этом число активных случаев заражения значительно снижается, в то время как число ежедневно выявляемых случаев заражения в разы ниже числа выздоравливающих.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 37 носителей коронавируса