Париж, , 22:27 — REGNUM По данным на вечер вторника, 8 сентября, во Франции умерли 30 764 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 39 человек, сообщает национальная служба здравоохранения.

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За 24 часа в стране было зарегистрировано 6544 новых случаев заболевания. Кривая роста подтвержденных положительных случаев заболевания имеет положительный наклон с начала лета. Тем не менее, еще в понедельник, 7 сентября, число новых заражений составило 4203.

574 больных находятся в реанимации, что на 86 человек больше, чем днем ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей страны быть «более аккуратными» из-за распространения пандемии SARS-CoV-2 и «следить за своими жестами» при общении с близкими людьми.

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