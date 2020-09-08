Приштина, , 22:53 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 8 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 481 образца в крае было выявлено 97 носителей коронавируса. Ещё 139 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 14 301 случай заражения коронавирусом. 10 782 пациента уже здоровы. 568 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки впервые с июня не скончался ни один пациент с COVID-19. Лечение проходит 2951 человек.

На фоне роста смертности в Косово существенно снизилось число выявленных случаев заражения, однако будет ли эта тенденция долгосрочной — неизвестно.

С начала эпидемии заразились коронавирусом 1500 косовских медиков, причем 200 — за июль. Семеро из них скончались.

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