Подгорица, , 22:54 — REGNUM Учащиеся с первого по шестой классов начальной школы и 1-го класса средних школ Черногории будут посещать занятия, а другие будут обучаться дистанционно, приходя в учебное заведение каждые 15 дней на консультации, 8 сентября заявили в министерстве образования страны, сообщает RTCG.

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В министерстве также указали, что проверка знаний, проведение тестов, контрольных и письменных заданий для учащихся будут организованы при соблюдении всех мер безопасности.

«Все учащиеся средней школы любого класса будут выполнять упражнения и практические занятия в школе, соблюдая меры предосторожности. Продолжительность урока для учащихся начальной школы составит минимум 30 минут и максимум четыре часа, а для учащихся средней школы — минимум 30 минут и максимум шесть часов», — проинформировали в министерстве.

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