Женева, Швейцария, 8 сентября 2020, 21:17 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в Африке отметку в 1,3 млн, сообщает 8 сентября африканское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Данные опубликованы на официальной странице организации в Twitter.
На данный момент число выявленных случаев коронавирусного заражения на континенте составляет 1 307 190.
При этом в африканских странах зарегистрировано 31 515 летальных исходов заболевания COVID-19.
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