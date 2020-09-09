Токио, , 08:08 — REGNUM В Японии на 8 сентября зарегистрировано 513 случаев заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press.

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Число погибших от COVID-19 за прошедшие сутки увеличилось на 18 человек и достигло 1411.

В Токио подтверждено 170 случаев заражения короновирусом. Количество тяжелобольных в столице уменьшилось на три и составило 21.

В префектуре Осака коронавирусом сегодня заразился 81 человек. Этот показатель впервые за шесть дней превысил 80. На сегодняшний день в префектуре зарегистрировано 9169 случаев заражения.