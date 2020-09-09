Токио, , 08:10 — REGNUM В Токио четырехлетний мальчик умер после того, как подавился крупным виноградом во время обеда в детском саду, сообщает информационное агентство Kyodo. Полиция начала расследование происшествия, чтобы возбудить дело о халатности при осуществлении профессиональной деятельности.

Воспитанник детского сада в Токио во время обеда резко встал, изобразив мучения на лице. Оказалось, у него в горле застрял виноград диаметром 3 см. Сотрудники детского сада попробовали заставить мальчика выплюнуть виноград. И после неудачных попыток позвонили в больницу. Медики застали ребёнка уже мертвым.

Около 25 воспитанников в тот день обедали под присмотром двух сотрудников. Директор детского сада выразил свои соболезнования: «Нам очень жаль, что мы потеряли бесценную человеческую жизнь».