Варшава, , 20:44 — REGNUM В рамках молодежного форума партии «Право и справедливость» выступил её лидер Ярослав Качиньский, который анонсировал законопроект по усовершенствованию системы защиты животных в республике. Об этом сообщает Polskie radio 24.

В законопроекте установлен запрет на разведение пушных зверей и ограничение прав на ритуальный убой животных. Кроме того, предполагаются изменения в порядок функционирования приютов для животных, а также ограничение возможности содержать животных на привязи.

Ярослав Качиньский выразил удовлетворение тем фактом, что польская молодежь в целом заинтересована в защите животных.