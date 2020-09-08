Анкара, , 20:36 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлен 1761 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 283 270 человек. Такие данные приводит 8 сентября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 52 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 6782.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц 253 245 пациентов, в том числе 1093 — за последние сутки.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Турции вводится обязательный масочный режим для всех граждан и иностранных туристов из-за продолжающегося распространения коронавируса в стране.

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