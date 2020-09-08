Скопье, , 20:43 — REGNUM Правящая партия Северной Македонии СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) 7 сентября сообщила о намерении ввести автоматическое отстранение от исполнения обязанностей судей и прокуроров, целенаправленно затягивающих ведение дел с целью списания их как устаревших.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, социал-демократы заявляют о намерении провести чистку кадров в судебной системе, с целью обеспечить неизбирательное отправление правосудия.

За всеми судьями и прокурорами будет осуществляться детальный контроль, также будет осуществлена избирательная ревизия 5% от всех судебных решений, вынесенных в последние пять лет. С целью обеспечения правопорядка и дисциплины во всех институтах, подотчетности и прозрачности предоставления услуг, все представители центральной, местной и судебной власти будут законодательно обязаны публиковать отчеты о тратах.

Принятый предыдущим парламентом Закон о Специальной прокуратуре, по словам представителей СДСМ, гарантирует защиту судебной системы от политического вмешательства.

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