Ористано, , 19:52 — REGNUM Осужденный в Италии за терроризм Чезаре Баттисти отказался от лечения и объявил голодовку, передают местные СМИ во вторник, 8 сентября.

Таким образом бывший участник группировки «Вооруженные пролетарии за коммунизм» протестует против непрерывного нахождения в одиночной камере.

Все полтора года в итальянской тюрьме Баттисти провел в «одиночке», он полагает, что его права нарушаются.

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