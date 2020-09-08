Санкт-Петербург, 8 сентября 2020, 19:15 — REGNUM 8 сентября исполняется 79 лет начала военной блокады Ленинграда. Об этих черных днях войны известно много. Но каждый год из писем и хроник, руин и подвалов всплывают полузабытые или неизвестные факты и документы, поражающие воображение в наше мирное время.
Виктория Баженова, историк, основатель проекта «Блокада всегда со мной»:
«Блокадный» театр.
Ленинградские художники во время блокады ездили на выставку в Москву
Блокадные свадьбы и венчания.
С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года в Ленинграде зарегистрировано 14 878 бракосочетаний. Это поразительно! В Санкт-Петербурге существует исследовательский проект «Блокадные свадьбы» под руководством Валерии Рылеевой, рассказавшей об этом подробно.
Сообщение о блокаде Ленинграда моментально появилось в европейских газетах.
Уже 10 сентября французская газета (на фото) опубликовала на первой полосе главную статью номера с заголовком «Ленинград окружён». Знаменитая поэтесса-блокадница Ольга Берггольц писала в своем дневнике 24 сентября 1941 года: «…кроме того, надо написать для Европы об обороне Ленинграда, о которой они знают в сотни раз больше, чем мы, живущие в нем…»
Двойная правда. Радио Ленинграда и радио в Москве.
С начала войны существовала некая «раздвоенность информации» в эфире Блокадного радио. В сентябре 1941 года, по указанию из Москвы, ежедневно на Ленинградском радио стала выходить программа «Говорит Ленинград», которую включали в эфир всесоюзного радио. Редактором передачи стал начальник литературного отдела Ленинградского радио Георгий Макогоненко (будущий муж Ольги Берггольц). Он вспоминал: «…со страной говорили защитники города: солдаты и матросы, рабочие и домохозяйки, ставшие самоотверженными бойцами ПВО, ученые, писатели, композиторы, прибывшие из области партизаны — все те, кто имел гражданское и моральное право говорить от имени Ленинграда». О голоде, холоде, длинных очередях, страшных обстрелах Ленинград говорил только своим гражданам. В Москве в радиоэфирах эта информация купировалась.
Почему не эвакуировалась поэтесса Ольга Берггольц
Поэтесса Ольга Берггольц могла улететь из Ленинграда ещё в сентябре 1941 года, но она осталась, так как не могла оставить в городе мужа, страдающего эпилепсией… Запись из ее дневника 1 октября 1941 года: «Мне предлагали уехать, улететь на самолёте в Москву с Ахматовой. Она сама просила меня об этом, и другие уговаривали. Я не поехала. Я не могу оставить Кольку, мне без него все равно не жизнь, несмотря на его припадки, доставляющие мне столько муки».
Футболисты-блокадники выиграли в 1944 году Кубок СССР по футболу!
Финальный матч состоялся 27 августа 1944 года на стадионе «Динамо» в Москве. В финале встретились московский ЦДКА и ленинградский «Зенит». Победу одержал ленинградский клуб, став первой немосковской командой — обладателем Кубка СССР. При этом несколько футболистов в составе «Зенита» пережили блокаду в своем родном городе.
Владислав Радимов, полузащитник сборной России 90-х годов, отыгравший в «Зените» 6 сезонов:
Взвод писателей Ленинграда отправился из города на фронт
150 писателей и поэтов, членов ленинградского союза писателей ушли в армию или на флот. Те, кто не подлежал мобилизации (40 человек), ушли в народное ополчение. Уникальный случай в истории, когда из писателей было сформировано отдельное воинское подразделение — писательский взвод. Взвод вошёл в состав Дзержинского полка.
Краткая информация о проекте «Блокада всегда со мной».
Проект создан Викторией Баженовой в 2016 году. Его главная задача — не дать забыть подвиг высокодуховных и высокоидейных ленинградцев и не позволить фальсифицировать историю блокады. Виктория Баженова собирает факты о блокаде в других странах, собрала коллекцию редких газет, книг, берет интервью у людей, переживших блокаду. В 2021 году выходит фильм «Блокада всегда со мной» с участием Рудольфа Фурманова, Василия Ланового, Георгия Штиля, Ларисы Лужиной, Ивана Краско, Киры Крейлис-Петровой, Нины Аристовой, Артура Чилингарова и Ильи Резника.
По работе проекта «Блокада всегда со мной» просьба обращаться к Виктории Баженовой +7−916−223−33−33, Blokada_leningrada@rambler.ru
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