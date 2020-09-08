Санкт-Петербург, , 19:15 — REGNUM 8 сентября исполняется 79 лет начала военной блокады Ленинграда. Об этих черных днях войны известно много. Но каждый год из писем и хроник, руин и подвалов всплывают полузабытые или неизвестные факты и документы, поражающие воображение в наше мирное время.

Виктория Баженова, историк, основатель проекта «Блокада всегда со мной»:

В годовщину начала блокады Ленинграда хочется представить несколько малоизвестных фактов, часть которых скрывалась советской пропагандой, часть — стёрлась жерновами времени. Мы никогда не забудем самое бесчеловечное изо всего, что нашим предкам довелось пережить в этой ужасной войне. И каждый факт, каждое письмо из этого 872-дневного ада мы должны бережно хранить и передавать нашим детям и внукам.

«Блокадный» театр.

Немцы называли Ленинград «городом мёртвых», но сила духа ленинградцев превзошла все возможные ожидания. 18 октября 1942 года спектаклем по пьесе Константина Симонова «Русские люди» в Ленинграде был открыт театр «Городской», но в народе его прозвали «Блокадный». В 1944 году его переименовали в Ленинградский драматический театр, а в 1959 году в знакомый для каждого ленинградца и петербуржца театр В. Ф. Комиссаржевской. Кстати, сегодня в этом театре служат два жителя блокадного Ленинграда — Георгий Штиль и Иван Краско.

Ленинградские художники во время блокады ездили на выставку в Москву

Кажется невероятным, что в сентябре 1942 года группа Ленинградских художников поехала в Москву, чтоб провести выставку — «отчёт» о своей тяжелейшей работе в боевых условиях. Путь в Москву занял у них 5 дней. Выставка открылась 4 октября 1942 года в залах Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и прошла с огромным успехом.

Блокадные свадьбы и венчания.

С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года в Ленинграде зарегистрировано 14 878 бракосочетаний. Это поразительно! В Санкт-Петербурге существует исследовательский проект «Блокадные свадьбы» под руководством Валерии Рылеевой, рассказавшей об этом подробно.

Большинство свадеб было сыграно в 1943 году. Наряды к свадебным торжествам специально не готовились, только у одной блокадной невесты, Варвары Митрофановны Мясоедовой, был свадебный наряд, специально приготовленный к этому событию: «Платье невесты — сшито из ночной (шелковой рубашки) моей бабки М. А. Сапожниковой, на ее ногах — мамины подвенечные чулки, фата, чудный оренбургский платок (её собственный), тонкий и прозрачный». У двух невест были платья, сшитые для школьного Выпускного. Обручальных колец чаще всего не было, либо они были кольцами родителей».

Сообщение о блокаде Ленинграда моментально появилось в европейских газетах.

Уже 10 сентября французская газета (на фото) опубликовала на первой полосе главную статью номера с заголовком «Ленинград окружён». Знаменитая поэтесса-блокадница Ольга Берггольц писала в своем дневнике 24 сентября 1941 года: «…кроме того, надо написать для Европы об обороне Ленинграда, о которой они знают в сотни раз больше, чем мы, живущие в нем…»

Двойная правда. Радио Ленинграда и радио в Москве.

С начала войны существовала некая «раздвоенность информации» в эфире Блокадного радио. В сентябре 1941 года, по указанию из Москвы, ежедневно на Ленинградском радио стала выходить программа «Говорит Ленинград», которую включали в эфир всесоюзного радио. Редактором передачи стал начальник литературного отдела Ленинградского радио Георгий Макогоненко (будущий муж Ольги Берггольц). Он вспоминал: «…со страной говорили защитники города: солдаты и матросы, рабочие и домохозяйки, ставшие самоотверженными бойцами ПВО, ученые, писатели, композиторы, прибывшие из области партизаны — все те, кто имел гражданское и моральное право говорить от имени Ленинграда». О голоде, холоде, длинных очередях, страшных обстрелах Ленинград говорил только своим гражданам. В Москве в радиоэфирах эта информация купировалась.

Почему не эвакуировалась поэтесса Ольга Берггольц

Поэтесса Ольга Берггольц могла улететь из Ленинграда ещё в сентябре 1941 года, но она осталась, так как не могла оставить в городе мужа, страдающего эпилепсией… Запись из ее дневника 1 октября 1941 года: «Мне предлагали уехать, улететь на самолёте в Москву с Ахматовой. Она сама просила меня об этом, и другие уговаривали. Я не поехала. Я не могу оставить Кольку, мне без него все равно не жизнь, несмотря на его припадки, доставляющие мне столько муки».

Футболисты-блокадники выиграли в 1944 году Кубок СССР по футболу!

Финальный матч состоялся 27 августа 1944 года на стадионе «Динамо» в Москве. В финале встретились московский ЦДКА и ленинградский «Зенит». Победу одержал ленинградский клуб, став первой немосковской командой — обладателем Кубка СССР. При этом несколько футболистов в составе «Зенита» пережили блокаду в своем родном городе.

Владислав Радимов, полузащитник сборной России 90-х годов, отыгравший в «Зените» 6 сезонов:

«Сейчас очень трудно себе представить, как это вообще было возможно, тренироваться в таких условиях, и физических, когда просто не хватало еды, и моральных, когда вокруг умирали взрослые и дети каждый день. А тем более побеждать, завоевать кубок. Впервые отобрав его у москвичей. И пусть не все футболисты «Зенита» тренировались в своём городе, это можно назвать настоящим спортивным подвигом. Возможно, поэтому карьеры тех легендарных зенитовцев завершались в 28−30 лет.

Взвод писателей Ленинграда отправился из города на фронт

150 писателей и поэтов, членов ленинградского союза писателей ушли в армию или на флот. Те, кто не подлежал мобилизации (40 человек), ушли в народное ополчение. Уникальный случай в истории, когда из писателей было сформировано отдельное воинское подразделение — писательский взвод. Взвод вошёл в состав Дзержинского полка.

Краткая информация о проекте «Блокада всегда со мной».

Проект создан Викторией Баженовой в 2016 году. Его главная задача — не дать забыть подвиг высокодуховных и высокоидейных ленинградцев и не позволить фальсифицировать историю блокады. Виктория Баженова собирает факты о блокаде в других странах, собрала коллекцию редких газет, книг, берет интервью у людей, переживших блокаду. В 2021 году выходит фильм «Блокада всегда со мной» с участием Рудольфа Фурманова, Василия Ланового, Георгия Штиля, Ларисы Лужиной, Ивана Краско, Киры Крейлис-Петровой, Нины Аристовой, Артура Чилингарова и Ильи Резника.

По работе проекта «Блокада всегда со мной» просьба обращаться к Виктории Баженовой +7−916−223−33−33, Blokada_leningrada@rambler.ru