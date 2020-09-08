Бишкек, , 16:46 — REGNUM На дополнительные выплаты медицинским работникам, занимающимся выявлением и лечением киргизстанцев, заболевших коронавирусом, власти Киргизии выделили 785,4 млн сомов (755,2 млн рублей). Об этом сегодня, 8 сентября, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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Также глава правительства отметил, что более полутора тысяч киргизстанских медиков, участвовавших в лечении пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, прошли реабилитацию в санаториях на побережье озера Иссык-Куль.

ИА REGNUM напоминает, что с момента объявления пандемии в Киргизии зарегистрировано 3 158 случаев заражения медицинских работников коронавирусной инфекцией. Из них 2 600 уже выздоровели, 73 — умерли в результате болезни.