Москва, , 15:51 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провел совещание совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году, в ходе которого высоко оценил работу временно исполняющего обязанности главы региона Игоря Кобзева и его команды.

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«Игорь Кобзев за последние несколько месяцев в позиции временно исполняющего обязанности главы Иркутской области многое продемонстрировал жителям Иркутской области», — прокомментировал результаты совещания президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«Во-первых, он показал, что он может договариваться с федеральным центром, и привлекать деньги на реализацию федеральных государственных программ. Этого не было в Иркутской области десятилетиям. И это очень важно», — отметил политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Во-вторых, он уже решил такие большие, знаковые для региона проблемы, как вырубка лесов на Байкале, в том числе — вдоль Транссиба. Все будет делаться только через общественные слушания ‑ и это тоже очень важно», — подчеркнул эксперт.

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«Игорь Кобзев решил проблему выбросами в Байкал от ЦБК, с выбросами на Усолье-Сибирском комбинате. И, конечно, как профессиональный спасатель, он системно — подчеркиваю, системно! — решил проблемы подтопления и в районе Тулуна, и в других районах Иркутской области. Не просто по одному паводку, по одному прошедшему наводнению. Он решил проблему системно. В Иркутской области строятся мощные защитные сооружения, с тем, чтобы в будущем жители региона были в безопасности», — продолжил политолог.

«И все это дает нам повод думать, что в воскресенье Игорь Кобзев победит в первом туре», — завершил свой комментарий Дмитрий Гусев.

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