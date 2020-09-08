Лос-Анджелес, США, , 15:24 — REGNUM Энтузиаст с ником Fastest Boi смог добавить в игру Stardew Valley фильмы «Крёстный отец» и «Джокер». Об этом 8 сентября сообщает портал PCGamesN.

Модификация под названием Legendary Movies позволяет геймерам посмотреть два популярных фильма прямо в кинотеатре города Пеликан. В дальнейшем Fastest Boi планирует добавить в него ещё больше картин — например, «Звёздные войны» и «В поисках Немо».

Напомним, Stardew Valley — это популярная инди-игра в жанре симулятора жизни, созданная геймдизайнером Эриком Бароне. Энтузиаст работал над ней в одиночку, пытаясь воссоздать опыт своей любимой игры Harvest Moon.

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