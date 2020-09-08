Барселона, Испания, , 15:18 — REGNUM Разработкой сиквела игры Lords of the Fallen займётся недавно созданная студия Hexworks. об этом 8 сентября сообщает портал PCGamesN.

Над новой игрой работает команда из 25 человек. По словам разработчиков, они учли пожелания сообщества и решили изменить общий тон проекта на более мрачный.

Напомним, Lords of the Fallen — это ролевой экшен, разработанный студия Deck13 Interactive и City Interactive. В нём геймеры будут управлять преступником по имени Харкин, которому предстоит остановить вторжение демонов.

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