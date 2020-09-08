Тбилиси, , 15:24 — REGNUM В клиниках Грузии, переоборудованных для лечения пациентов с COVID-19, начали увеличивать количество мест. Об этом 8 сентября сообщает «Общественное телевидение».

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Как рассказали журналистам в пресс-службе минздрава страны, количество коек увеличили на 15%, и их общее количество составляет 672. Сообщается, что это сделано для повышения готовности медицинских учреждений к приему новых пациентов.

Напомним, в Грузии за последние сутки было зафиксировано рекордное количество носителей коронавируса — 45. В целом всплеск распространения SARS-CoV-2 в стране начали фиксировать с первых чисел сентября.

Всего за время пандемии в Грузии выявили 1729 носителей коронавируса, 76% из них победили инфекцию. Скончались 19 пациентов с COVID-19.

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