Москва, , 15:16 — REGNUM Власти Марокко открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для российских. Въезд в страну разрешен с 10 сентября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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При въезде необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус и документ, подтверждающий бронирование в отеле. Также иностранные туристы в Марокко обязаны соблюдать медико-санитарные меры.

При этом туристам напоминают, что прямого авиасообщения между Россией и Марокко нет. Перелет осуществляется с пересадкой в Стамбуле. Авиабилет обойдется в 73 тыс. руб. в одну сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 сентября школы в Марокко были закрыты на карантин в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Подробности: Угроза коронавируса: в Марокко закрыли школы