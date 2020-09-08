8 сентября 2020 | Время чтения 3 мин

Обсуждение книги с ребенком — это окно в мир ребенка, в его восприятие, его страхи, его надежды. И возможность поделиться некоторыми из ваших собственных чувств.

Дарья Юдкевич, , 16:54 — REGNUM 8 сентября в мире отмечается День грамотности. О том, как создать у ребенка интерес к чтению, почему с детьми необходимо читать и обсуждать прочитанное, как это поможет взрослому понять внутренний мир ребёнка и развить его интеллект, пишет общественный деятель Галина Вромен в израильском издании Jerusalem Post.

Николай Богданов-Бельский. За книжкой. 1915

В год, когда коронавирус продолжает бросать тень на нашу жизнь, стоит задуматься о том, как чтение с детьми может помочь развить их — и нашу — эмоциональную устойчивость в эти непростые времена.

Развитие грамотности у детей — это не только чтение, но и разговор. Появляется все больше свидетельств того, что внимательные и вдумчивые беседы о книгах, особенно между очень маленькими детьми и значимыми для них взрослыми, оказывают длительное положительное влияние на развитие мозга ребенка. Такие беседы стимулируют понимание прочитанного и помогают развивать эмоциональный интеллект и творческие способности.

Николай Петрович Богданов-Бельский. Новая сказка. 1891

Совместное чтение позволяет лучше запомнить прочитанное, причем оно не только развлекает — оно дает повод начать с детьми важные разговоры, к которым мы и раньше думали, как бы подступиться. И детям тоже облегчает задачу обсудить с нами то, что их занимает.

Иногда бывает непросто заставить ребенка прямо выражать свои страхи и тревоги или, наоборот, выразить ему собственные опасения, не расстроив и не напугав его. Совместное чтение о персонажах, которые ссорятся с братьями и сестрами; об умерших бабушках и дедушках; о людях, которые справляются со скукой, потерей или страхом, или, наоборот, выражают благодарность, — всё это даёт родителям очень хорошую возможность мягко проверить ребенка. Кто знает, что вы обнаружите, когда зададите ребенку такие вопросы, как, например: «Как ты думаешь, а что этот человек сейчас чувствует? У тебя было когда-нибудь похожее чувство? Как ты думаешь, этот персонаж поступил правильно? А что мог этот персонаж сделать?»

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Обсуждение книги с ребенком — это окно в мир ребенка, в его восприятие, его страхи, его надежды. И возможность поделиться некоторыми из ваших собственных чувств.

До недавнего времени нам говорили, что, чем больше слов ребенок слышит к шести годам — особенно при чтении, — тем больше у него навыков понимания и шансов на успех в учебе. Книги считались особенно подходящим средством для того, чтобы познакомить детей с самыми разнообразными словами на самые разные темы. Однако в последнее время исследователи уточнили свою позицию по этому вопросу: простое чтение книги ребенку или разговор с ним далеко не так эффективны, как разговор с ребенком и обсуждение книги, находящейся под рукой. Практика необходима, когда дело доходит до изучения идей и рассуждений. То же самое можно сказать и о том, что дети с большей вероятностью захотят читать, если у них есть позитивная память, сознательная или нет, о том, как они прижимались к родителям и говорили о книгах, когда были маленькими.

Николай Богданов-Бельский. Ценители книг (Учение-свет). Начало 1920-х

Мы готовы сделать для наших детей многое — только потому, что это хорошо для них. Когда мы обнимаемся с нашими малышами, вдыхая запах их только что вымытых волос, когда мы держим книгу в руках и на одной странице рычим, как медведь, а на следующей пищим, как мышь, то в эти минуты не только дети проводят с удовольствием время. Взрослые и сами получают удовольствие от чтения детям.

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Сейчас продолжается кризис — напряженное и стрессовое время. И именно сейчас чтение с детьми дает нам некоторую передышку от домашних хлопот, забот по работе и волнений из-за денег. И в отличие от шоколадного торта чтение с детьми одновременно восхитительно и полезно. Годы, когда детям нравится читать, быстротечны. И если мы не воспользуемся шансом за это время научить их наслаждаться чтением, то упустим эту возможность совсем. Поэтому, если в вашей жизни есть дети — даже среднего возраста, — не лишайте себя и их удовольствия читать книги и говорить о них!