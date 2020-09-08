Москва, , 15:05 — REGNUM Дело Ефремова не сводится к необходимости наказать самого актёра, к ответственности должны быть привлечены и лжесвидетели, а также те, кто побуждал их к лжесвидетельству, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Оглашение приговора Михаилу Ефремову — трансляция»

Как сообщалось ранее, Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима.

«Уже одно то, что назначен реальный срок в колонии, для Ефремова — сильное наказание, пусть на деле, думаю, это будет не восемь, а четыре года с условно-досрочным освобождением. Надеюсь, Михаил Ефремов уже перестрадал и ещё будет страдать — должна же и у такого любимца современной российской так называемой «элиты» оставаться хоть частичка совести. Возможно, это поможет ему встать на другой, чем прежний отвратительный, путь жизни. Очень важное в этой связи заявление сделал судья: «Суд считает, что исправление Ефремова возможно только в изоляции от общества».

Самим Ефремовым, однако, дело в этом процессе не ограничивается. Как не сводится всё и к необходимости преподнести показательный урок всем тем, кто садится за руль в нетрезвом виде.

Россия увидела на этом процессе, с одной стороны, яркого представителя современной либеральной «тусовки», а с другой — её верного и от этого тем более неумного адвоката в его тоже наиболее отвратительном виде. Все сделали из этого для себя свои этические выводы.

Должны быть, однако, сделаны и дополнительные правовые выводы. К защите Ефремова привлекались лжесвидетели. Их следует примерно наказать. Обязательно должен понести наказание и тот, кто их побуждал к лжесвидетельству.