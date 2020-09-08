Стокгольм, , 16:40 — REGNUM В ноябре на территории Швеции начнется осенняя вакцинация против сезонного гриппа. Однако в этом году люди старше 65 лет впервые будут привиты более сильнодействующей вакциной. Об этом 8 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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По информации журналистов, четыре региона Швеции уже заказали новую вакцину с повышенной эффективностью. Новый тип вакцины от гриппа недавно был одобрен в Швеции и, как ожидается, именно он сможет обеспечить лучшую защиту от гриппа для людей старше 65 лет.

Главный инфекционист Сёрмланда Сигнар Мэкиталу напрямую связывает применение новой вакцины с эпидемиологической ситуацией в стране. Он считает, что на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции новый препарат позволит повысить уровень иммунитета пожилых людей и избежать большого количества госпитализаций и смертей.