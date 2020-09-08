Стокгольм, , 16:48 — REGNUM В течение весны этого года уровень доверия к премьер-министру Швеции Стефану Лёвену резко возрос, что стало одним из главных политических последствий пандемии коронавирусной инфекции. Однако теперь пальма первенства переходит от Лёвена к лидеру «Левых» Йонасу Шёстедту, которому граждане страны из всех глав партий доверяют больше всего. Об этом 7 сентября сообщила газета Expressen.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

В прошлом месяце уровень доверия к Лёвену упал на восемь процентных пунктов, в сентябре снижение продолжилось, хотя и в пределах погрешности. О своем доверии к премьер-министру высказались 38% опрошенных, в то время как Шёстедту доверяет 39% респондентов. Третье место занимает лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон — 36%.

В то же время Лёвену доверяет 87% респондентов, голосующих за возглавляемую им партию «Социал-демократов». Однако лидером по данному показателю стала лидер «Центристов» Анни Лёф, — поддержка среди ее электората составляет 100%.

В социологическом исследовании, проведенном журналистами Expressen совместно с социологами из Sifo в период с 4 по 7 сентября, приняли участие 1 132 человека. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Насколько вы доверяете каждому из перечисленных лидеров партий?».

Читайте развитие сюжета: Каждая вторая женщина в Швеции доверяет премьер-министру страны – опрос