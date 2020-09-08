Стокгольм, , 16:38 — REGNUM Согласно последним статистическим данным Государственной службы занятости Швеции, более половины из тех, кого уведомили об увольнении в марте и апреле этого года, лишились работы через три месяца. Наиболее сильный удар по рынку труда пандемия коронавирусной инфекции нанесла по сфере гостеприимства. Об этом 7 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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То, что именно рестораторы и отельеры оказались в самом бедственном положении с точки зрения занятости показывает статистика.

Так, лишь только 68% работников ресторанной сферы, которых уведомили о сокращениях, смогли найти новую работу. Среди лиц, ранее работавших в гостиничной сфере, данный показатель и вовсе составляет 26%.

В целом, сейчас уровень безработицы в Швеции составляет 9,1%. Подчеркивается, что потеря работы в ресторанном и гостиничных секторах услуг примечательна тем, что именно в этих сферах начинается трудовая жизнь молодых людей. Таким образом, пандемия еще больше ударила по возможностям молодежи трудоустроиться.