Омск, , 14:37 — REGNUM Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев 8 сентября сообщил журналистам подробности по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По его словам, речь идёт не об отравлении, а о заболевании.

«Это не «Новичок» однозначно», — подчеркнул Сабаев.

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«Это вообще не отравление, это заболевание, это метаболический синдром, это метаболическая кома, случившаяся в результате глубокого нарушения обмена веществ. Она быстро прогрессировала. Кризис был как раз в ночь с 20-е на 21-е августа, самая кризисная точка была достигнута. Но в последующие часы нам удалось стабилизировать пациента и вывести даже на положительную динамику», — рассказал главный омский токсиколог.

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Он также отметил, что омские медики были готовы предоставить коллегам из немецкой клиники информацию по динамике анализов, однако «информация не запрашивалась».

Как сообщало ИА REGNUM, блогеру Алексею Навальному стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, Навального госпитализировали. Через некоторое время его перевезли на лечение в немецкую клинику.

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