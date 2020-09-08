Нижний Новгород, , 14:31 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 8 сентября выявили 932 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 135 480 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Так, в Нижегородской области выявили 146 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 98, в Саратовской области — 98, в Ульяновской области — 99, в Пензенской области — по 94, в Оренбургской области — 89, в Кировской области — 63, в Пермском крае — 60, в Удмуртии — 52, в Мордовии и Башкирии — по 31, в Чувашии — 31, в Татарии — 24, в Марий Эл — 17.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 28 859 случаев, в Саратовской области — 13 166, в Ульяновской области — 12 844, в Оренбургской области — 10 659, в Самарской области — 9294, в Пензенской области — 8836, в Пермском крае — 8335, в Башкирии — 8042, в Чувашии — 8014, в Кировской области — 7065, в Татарии — 6718, в Мордовии — 5714, в Марий Эл — 4392, в Удмуртии — 3543.

Полностью выздоровели 111 503 жителя округа, за последние сутки выписаны 1030 человек. Таким образом, выздоровели более 82,3% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1619 человек, за минувшие сутки скончались 17 жителей Поволжья.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. До этого в течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышает 800 случаев, постепенно увеличиваясь. 2 сентября число подтвержденных заражений коронавирусом за сутки превысило 900 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 сентября в России подтверждено 1 035 789 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5099 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 13,08%. Полностью выздоровели 850 049 жителей России, за сутки выписаны 6772 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 82% граждан. 17 993 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 122 — за последние сутки.