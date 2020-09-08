Кампала, , 13:57 — REGNUM Университет Макерере занял пятое место в рейтинге университетов Африки и первое место в регионе Восточной Африки, согласно последнему международному рейтингу университетов Times Higher Education, передаёт Daily Monitor Uganda.

Пятую строчку в общеафриканском рейтинге университет Макерере разделил с Университетом Мансура, Университетом Ибадана в Нигерии и Дурбанским технологическим университетом в ЮАР.

Профессор Барнабас Навангве, проректор Университета Макерере, заявил, что рейтинг означает, что институт находится на «правильном пути», несмотря на попытки «недоброжелателей» сорвать стратегию.

«Мы находимся на пути к тому, чтобы стать научным университетом… Forbes в этом году признал Макерере университетом, который выпускает лучших выпускников-предпринимателей», — сказал профессор Навангве.

В рейтинг вошли более 1500 университетов из 93 стран и регионов мира.

Критерии составления рейтинга основаны на четырех областях деятельности учебных заведений: преподавание, научные исследования, передача знаний и международная перспектива.

Лучшим университетом в Африке был признан Университет Кейптауна в ЮАР, за которым следует Университет Витватерсранда, ЮАР.