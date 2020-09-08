Сеул, , 13:46 — REGNUM В связи с усилением режима социального дистанцирования в столичном регионе Южной Кореи ограничили доступ во многие общественные места. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации Сеула.

По их словам, с 8 сентября в столичном парке Ханган (Hangang Park), раскинувшегося вдоль одноименной реки, были закрыты три самые посещаемые зоны: Ёыйдо, Туксом и Папхо.

Данные меры приняты для избежания массового скопления людей и возникновения новых вспышек коронавируса.

Известно, что во всех 11 парковых зонах были введены дополнительные ограничения, среди которых ограничение работы магазинов и кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 136 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 21 432.

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