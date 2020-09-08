Кривой Рог, Украина, , 12:11 — REGNUM 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината (ЖРК) спустились под землю, потребовав увеличить зарплату и улучшить условия труда. Об этом заявил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец 8 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Волынец отметил, что в акции протеста участвуют 90 работников шахты «Гвардейская», 60 горняков шахты «Терновская», 214 горняков шахты «Батькивщина». Все они решили присоединиться к 29 протестующим работникам шахты «Октябрьская».

Глава профсоюза добавил, что 8 сентября в Кривой Рог должны приехать представители Государственной службы Украины по вопросам труда, которые попытаются решить проблемы шахтёров.

Напомним, ранее Волынец рассказал о том, что 84 работника шахты «Батькивщина» (Родина) отказались подниматься из забоя и выдвинули свои требования к руководству предприятия.

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