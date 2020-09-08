Астрахань, , 12:00 — REGNUM Опубликованы изменения в закон Астраханской области «Об административных нарушениях», предусматривающие новые штрафы за нарушение покоя граждан, сообщает ИА REGNUM.

Джон Сингер Сарджент. Сиеста. 1905

Соблюдать тишину жители региона теперь обязаны не только по ночам. За нарушение «тихого часа» с 13:00 до 15:00 физическим лицам грозит штраф от тысячи до трёх тысяч рублей, должностным лицам — от пяти до десяти тысяч, юридическим лицам — от десяти до 20 тысяч рублей.

Такие изменения были введены по инициативе граждан региона. Шуметь также запрещено в будние дни с 23:00 до 8:00 и с 22:00 до 10:00 — в выходные и праздники.

При этом запрет на дневной шум не распространяется на массовые публичные мероприятия, работу правоохранительных органов и служб спасения, а также на проведение работ, связанных с функционированием объектов жизнеобеспечения населения. Документ подписан губернатором Игорем Бабушкиным, опубликован 7 сентября и вступит в силу через 10 дней.