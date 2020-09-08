Астрахань, 8 сентября 2020, 12:00 — REGNUM Опубликованы изменения в закон Астраханской области «Об административных нарушениях», предусматривающие новые штрафы за нарушение покоя граждан, сообщает ИА REGNUM.
Соблюдать тишину жители региона теперь обязаны не только по ночам. За нарушение «тихого часа» с 13:00 до 15:00 физическим лицам грозит штраф от тысячи до трёх тысяч рублей, должностным лицам — от пяти до десяти тысяч, юридическим лицам — от десяти до 20 тысяч рублей.
Такие изменения были введены по инициативе граждан региона. Шуметь также запрещено в будние дни с 23:00 до 8:00 и с 22:00 до 10:00 — в выходные и праздники.
При этом запрет на дневной шум не распространяется на массовые публичные мероприятия, работу правоохранительных органов и служб спасения, а также на проведение работ, связанных с функционированием объектов жизнеобеспечения населения. Документ подписан губернатором Игорем Бабушкиным, опубликован 7 сентября и вступит в силу через 10 дней.