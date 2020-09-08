Барнаул, , 11:35 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых поддерживает инициативу Минтруда РФ о предоставлении выходного дня трудящимся 31 декабря 2021 года. Вместе с тем в комментарии корреспонденту ИА REGNUM она также заявила:

«Считаю, что 31 декабря нужно сделать выходным днем на постоянной основе, а не придумывать схемы переноса выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными. Все, кому работать необходимо, всё равно будут работать в последний день года, — это экстренные службы, непрерывное производство и т.д.

Все, кто может не работать по факту, не будут работать, даже если им приходится присутствовать на рабочем месте. Мы все понимаем, что присутствовать — не значит работать. Думаю, что бизнес понесет незначительный урон от принятия такого решения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с предложением сделать выходным днём дату 31 декабря 2021 года выступил Минтруд РФ. Как сказано в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов правовых актов, такой вариант возможен, потому что произойдёт совпадение ряда праздников.

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