Москва, , 11:24 — REGNUM Счетная палата России вряд ли сможет навести порядок в вопросе выплат медицинским работникам за борьбу с COVID-19, считает сопредседатель межрегионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Счетная плата России проверит Министерство здравоохранения, Федеральное медико-биологическое агентство, а также региональные органы власти и медорганизации на эффективность оказания финансовой поддержки боровшимся с коронавирусом медикам.

«С нашей точки зрения, данная проверка может быть полезной для борьбы с какими-то отдельными нарушениями, которые имели место, но не может в принципе навести порядок в вопросе выплаты стимулирующих надбавок за борьбу COVID-19, — сказал Коновал. — Почему я так считаю? Дело в том, что в целом нет четких и понятных правил начисления этих выплат. Они не были выстроены правительством изначально. Последующие разъяснения и поправки, которые вводились в связи с протестами, тоже не дали ответа на все вопросы, а порой даже усугубили имеющиеся противоречия. И в настоящее время сложилась такая ситуация, что власти многих регионов руководствуются разъяснениями Минздрава России на этот счет».

Но, как пояснил Коновал, сами эти разъяснения противоречат тому, что написано в постановлениях правительства, и преследуют цель ограничить круг получателей выплат.

«Более того, с нашей точки зрения, Минздрав просто-напросто совершил уголовное преступление, разослав свои пояснения в регионы, не указав, что это лишь точка зрения Минздрава, — сказал Коновал. — Мною от профсоюза еще в июне была направлена соответствующая жалоба в Генпрокуратуру, одним из последствий которой стало письмо Минздрава в адрес нашего профсоюза. В этом письме Минздрав, видимо, для того, чтобы уйти от обвинений и реакции прокуратуры, четко ответил, что Минздраву не поручено разъяснять постановления правительства № 415 и №484. И что Минздрав не имеет права давать какие-то официальные разъяснения».

Однако, по словам Коновала, поскольку правительство не навело порядка в этом вопросе, во многих регионах руководствуются разъяснениями Минздрава, что вызывает огромное недовольство медицинских работников, считающих себя обманутыми.

«В одних регионах одна система начисления выплат, а в других — другая, — сказал Коновал. — Это создает ситуацию дискриминации медработников. Получается, что медработники, проживающие в разных регионах, не равны в своих правах. И эти проблемы Счетная палата РФ охватить не сможет в силу специфики своей компетенции и правовых оснований».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата РФ намерена проверить использование средств федерального бюджета, выделенных на стимулирующие выплаты.

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