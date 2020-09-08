Сеул, , 10:53 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему оказания повторной финансовой поддержи жителям страны, столкнувшихся с трудностями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

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Согласно результатам опроса, проведенного 7 сентября среди 500 человек старше 18 лет, 60,3% респондентов согласились с необходимостью выделения дополнительных средств, 33,3% опрошенных придерживаются противоположного мнения, 6,4% респондентов — воздержались от ответа.

49,3% опрошенных поддерживают позицию Демократической партии «Тобуро» о выборочном оказании денежной помощи, 45,8% опрошенных считают, что финансовую помощь необходимо оказать всем согражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября правительство и правящая партия Южной Кореи одобрили проект четвертого дополнительного бюджета.

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