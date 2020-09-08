Абакан, , 10:44 — REGNUM Школам Хакасии приходится «выкручиваться» в попытках соблюсти требования Роспотребнадзора, введённые из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил мэр города Саяногорска Михаил Валов, подчеркнув, что «нет смысла замалчивать эту тему».

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»Суть проблемы простая. Роспотребнадзор выдал целую кипу требований, которые необходимо выполнить для открытия школ 1 сентября», — пишет Валов 8 сентября на своей странице в «Фейсбуке».

В «кипу требований» вошли не только бесконтактные термометры, маски и антисептики, но и «масса дополнительного оборудования»: дезары, рециркуляторы и так далее.

«Всё это дополнительное оборудование стоит десятки миллионов рублей. Цены на все эти рекомендуемые Роспотребнадзором приборы, понятно, откровенно спекулятивные — проще говоря, завышенные в несколько раз. Ни в школах, ни в муниципалитетах Хакасии денег на покупку сотен дорогостоящих приборов нет. В этих условиях директорам школ приходится выкручиваться кто как может», — объясняет градоначальник.

В частности, по словам Валова, приборы переносятся из класса в класс, ученики разделены на потоки и смены и так далее:

«Школы делают всё возможное и невозможное, чтобы «вписаться» в требования Роспотребнадзора. Однако для наших надзорных органов все эти мучения ничего не значат».

Валов заявил, что руководители школ Саяногорска получили предупреждения о том, что скоро их начнут штрафовать «за нарушение новых антиковидных санитарных правил».

Градоначальник убеждён, что Хакасия не сможет обеспечить исполнение всех новых требований Роспотребнадзора без поддержки федеральных властей:

«Денег катастрофически не хватает. Никто эти дополнительные расходы не планировал».

Если муниципалитеты не получат дополнительной помощи, «то многие школы Хакасии будут просто закрываться и уходить на дистанционное образование», отметил Михаил Валов. Он считает, что директора и главу муниципалитета «легко сделать крайними» в этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 сентября в Хакасии коронавирус выявлен у 3611 человек.

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