Токио, , 10:40 — REGNUM Токийский зоопарк сегодня, 8 сентября, открывает новый вольер для больших панд, имитирующий их естественную среду обитания. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Новый комплекс, полный деревьев, валунов и пещер, повторяет ландшафт провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Вольер занимает около 6800 кв. метров, что почти в три раза больше, чем площадь старого вольера, построенного в 1988 году.

В вольере, который получил название «Panda no Mori» (Лес панды), в зоопарке Уэно поселили двух взрослых панд Син-Син и Ри-Ри. Их детеныш Сян-Сян, появившийся в июне 2017 года, остался в старом корпусе отдельно от родителей. Как заявила администрация зоопарка, вольер пригоден для разведения панд.

Первые гости зоопарка смогли заснять новый вольер, однако самих животных пока фотографировать запрещено, поскольку они должны привыкнуть к новому дому.

«Син-Син выглядела счастливой, находясь в вольере, напоминающем дикую природу» — сказала одна из первых посетительниц зоопарка.

Панды были переданы Японии Китаем в 2011 году на правах 10-летней аренды в рамках так называемой панда-дипломатии. Китай сохраняет право собственности как на двух взрослых панд, так и на детёныша, родившегося в Японии.