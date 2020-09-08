Варшава, , 09:22 — REGNUM 8 сентября в Варшаве началось строительство понтонного моста через Вислу. Сооружение будет поддерживать альтернативный канализационный коллектор, с помощью которого сточные воды будут направляться на завод по их очистке «Чайка». Об этом передает Onet.pl.

Пресс-секретарь Главнокомандующего вооруженными силами подполковник Марек Павляк сообщил, что новый объект будет построен военными из 2-го Иновроцлавского инженерного полка и 2-го саперного полка из Казуни. Участие примут около 50 солдат. Стоимость строительства будет оплачена из столичного бюджета.

Через мост будут проложены два трубопровода для отвода сточных вод из левобережной Варшавы на очистные сооружения «Чайки».

Строительство понтонного моста вызвано необходимостью поддерживать альтернативный канализационный коллектор. Дело в том, что действующий ранее коллектор вышел из строя по причине аварии, которая произошла 29 августа. В результате этого в Вислу осуществляется аварийный сброс сточных вод.