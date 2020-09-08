Тбилиси, , 09:24 — REGNUM В Грузии будет усилен контроль за тем, не нарушают ли правила профилактики распространения коронавируса на свадьбах и похоронах. Это заявление, как передает «Общественное телевидение», 7 сентября сделала министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

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«Управление инспекции труда Грузии совместно с министерством внутренних дел будет проводить более активный мониторинг ритуальных и праздничных мероприятий», — сказала Тикарадзе.

Она добавила, что новых запретов или правил вводить не собираются.

Также руководитель Центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе рассказал журналистам, что за последние три дня выявили шесть случаев заражения коронавирусом, которые связаны с проведением большой свадьбы в Батуми.

Напомним, в Грузии с начала сентября резко выросли темпы распространения коронавируса. Большинство новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 происходят в Аджарии, где находятся популярные черноморские курорты. Власти связывают это с ростом внутреннего туризма и заявляют, что пока не будут вводить ограничительные меры.

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