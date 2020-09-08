Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Приговоры убийцам саудовского журналиста Джамаля Хашогги не обладают ни юридической, ни моральной легитимностью, решение суда никак не затронуло организаторов расправы. Так считает спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард, свой комментарий она опубликовала в Twitter.

Процесс по делу об убийстве Хашогги в 2018 году в Стамбуле завершился в Саудовской Аравии 7 сентября. Пятерым исполнителям убийства заменили смертную казнь на 20 лет лишения свободы, ещё троим оставили в силе менее суровые приговоры.

«Прокурор Саудовской Аравии совершил сегодня еще один акт в этой пародии на правосудие. У этих приговоров нет ни юридической, ни моральной легитимности», — написала Калламард.

Калламард положительно оценила замену смертной казни тюрьмой, ведь казни стали бы, по её мнению, очередными убийствами, совершёнными властями королевства. Однако высокопоставленные чиновники, организовавшие убийство Хашогги, никем не преследовались, надежно защищён и наследный принц Мухаммед ибн Салман, ранее названный спецдокладчиком причастным к расправе.

«Хотя формального правосудия в Саудовской Аравии добиться нельзя, правду узнать можно», — добавила Калламард, призывая спецслужбы США к раскрытию данных о связи принца с убийством.

Как сообщало ИА REGNUM, вину восьми человек в убийстве журналиста Хашогги саудовский суд признад в декабре 2019 года. В мае 2020 года сыновья убитого заявили, что простили виновных, что стало, по законам королевства, основанием для пересмотра приговора.

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