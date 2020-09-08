У здания Пресненского суда Москвы собралась группа поддержки актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

«Ефремов взял на себя вину и не мог сказать, что это женщина была за рулём», — заявил на улице актёр Никита Джигурда.