Группа поддержки Ефремова: «Женщина была за рулём»
У здания Пресненского суда Москвы собралась группа поддержки актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.
«Ефремов взял на себя вину и не мог сказать, что это женщина была за рулём», — заявил на улице актёр Никита Джигурда.
Ефремов отправился в суд на оглашение приговора без вещей
Обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов пришел в суд на оглашение приговора без вещей. Об этом 8 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Шаману, который пришёл 8 сентября к зданию Пресненского суда, не дали совершить никаких ритуальных действий. Он говорил, что будет молиться.
Более того, он назвал и имя женщины. По его словам, это актриса.
Джигурда заявил, что за рулём джипа Евремова якобы сидела женщина.
Никита Джигурда приехал поддержать Ефремова.
Полиция преградила вход в здание Пресненского суда. Никого не пропускают.
Адвокат Ефремова Александр Добровинский под крики «позор» прошёл в здание суда.
Приставы сопровождали актёра.
Ефремова доставили в здание суда.
В суд приехал адвокат Эльман Пашаев.
Сумки с вещами у Ефремова с собой не было. Выходя из своей квартиры, в руках он держал лишь папку.
Уже через несколько минут автомобиль с актёром будет у суда.
Михаил Ефремов молча спустился в машину ФСИН.
Напомним, что смертельное ДТП произошло 8 июня. Актёр Михаил Ефремов на своём джипе вылетел на встречную сторону дороги и протаранил автомобиль, которым управлял Сергей Захаров.
Люди из группы поддержки Ефремова собрались и у здания суда.
У дома Михаила Ефремова собралась группа людей, которые считают его невиновным. Звучит музыка.
Машина ФСИН доставит актёра из его квартиры в центре Москвы.
У здания Пресненского суда уже собираются журналисты.