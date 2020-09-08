8 Сентября
 
11:03

Группа поддержки Ефремова: «Женщина была за рулём»

У здания Пресненского суда Москвы собралась группа поддержки актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

«Ефремов взял на себя вину и не мог сказать, что это женщина была за рулём», — заявил на улице актёр Никита Джигурда.

11:02

Ефремов отправился в суд на оглашение приговора без вещей

Обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов пришел в суд на оглашение приговора без вещей. Об этом 8 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

11:00

Шаману, который пришёл 8 сентября к зданию Пресненского суда, не дали совершить никаких ритуальных действий. Он говорил, что будет молиться.

10:54

Более того, он назвал и имя женщины. По его словам, это актриса.

10:53

Джигурда заявил, что за рулём джипа Евремова якобы сидела женщина.

10:52

Никита Джигурда приехал поддержать Ефремова.

10:51

Полиция преградила вход в здание Пресненского суда. Никого не пропускают.

10:50

Адвокат Ефремова Александр Добровинский под крики «позор» прошёл в здание суда.

10:48

Приставы сопровождали актёра.

10:47

Ефремова доставили в здание суда.

10:44

Место ДТП, устроенного Михаилом Ефремовым. Цитата из видео YouTube

10:38

В суд приехал адвокат Эльман Пашаев.

10:36

Сумки с вещами у Ефремова с собой не было. Выходя из своей квартиры, в руках он держал лишь папку.

10:32

Уже через несколько минут автомобиль с актёром будет у суда.

10:31

Михаил Ефремов молча спустился в машину ФСИН.

10:19

Напомним, что смертельное ДТП произошло 8 июня. Актёр Михаил Ефремов на своём джипе вылетел на встречную сторону дороги и протаранил автомобиль, которым управлял Сергей Захаров.

10:14

Люди из группы поддержки Ефремова собрались и у здания суда.

10:12

У дома Михаила Ефремова собралась группа людей, которые считают его невиновным. Звучит музыка.

10:09

Михаил Ефремов. m-efremov.ru

10:03

Машина ФСИН доставит актёра из его квартиры в центре Москвы.

10:01

У здания Пресненского суда уже собираются журналисты.