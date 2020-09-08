Пекин, , 07:51 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин вручил ордены республики лицам, осуществившим наибольший вклад в борьбу с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

В Доме народных собраний 8 сентября прошло торжественное собрание, в рамках которого были отмечены наградами частные лица и организации, которые стали примерами для подражания другим в борьбе с эпидемией опасной инфекции.

Орден республики был вручен известному китайскому академику и специалисту в области респираторных заболеваний Чжун Наньшаню. Титул «Народный герой» был присвоен эксперту в области традиционной медицины Чжану Боли, который руководил разработкой схемы лечения COVID-19, подразумевающей комбинацию традиционной китайской и западной медицины.

Глава Уханьского специального госпиталя для лечения COVID-19 Чжан Динъюй и ученый в области медицины, которому принадлежат ключевые достижения в базовом исследовании COVID-19 — Чэнь Вэй также получили звание «народного героя».