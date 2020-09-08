Джакарта, , 07:46 — REGNUM В Индонезии, в городе Проболиго (провинция Восточная Ява) нарушителей режима санитарных ограничений, введённых из-за коронавируса, местные власти заставили прокатиться в катафалках для перевозки умерших от COVID-19. Об этом 8 сентября сообщает газета The Jakarta Post.

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По словам руководителя специальной правительственной группы по борьбе с коронавирусом Угаса Ирванто, после того как на одном из местных рынков было обнаружено примерно 50 продавцов и покупателей, которые категорически отказывались носить защитные маски, было решено применить более убедительные способы воздействия, чем только проводимые «воспитательные беседы по мерам безопасности».

«В качестве меры социального воспитания было решено поместить их в катафалки, которые используются для перевозок урн с прахом умерших от COVID-19», — рассказал Ирванто.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии за сутки выросло на 2880, умерли за сутки 105 пациентов с COVID-19.

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