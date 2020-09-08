Сиань, Китай, , 06:15 — REGNUM 27-я Китайский янлинская сельскохозяйственная высокотехнологическая ярмарка пройдет в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Как отметили организаторы, ярмарка пройдет в Янлинской демонстрационной зоне высокотехнологического сельского хозяйства и привлечет внимание правительственных чиновников, экспертов, а также предпринимателей.

По данным оргкомитета, в рамках ярмарки будут проводиться как онлайн, так и офлайн сессии. В связи с эпидемией нового коронавируса, в этом году будут максимально сокращены массовые мероприятия.

Была также оглашена тема ярмарки в этом году — «инновации ведут в высококачественному развитию». В течение пятидневного мероприятия будет проведено 14 основным мероприятий, включая круглые столы и конференции, касающиеся развития современного сельского хозяйства в странах-членах ШОС.

На выставке 2019 года было выставлено более 110 новых разновидностей зерновых, 85 сельскохозяйственных технологий и свыше 50 видов сельскохозяйственного оборудования и техники. Выставка проводится с 1004 года и стала одной из крупнейших, а также самых влиятельных мероприятий в сфере сельскохозяйственных наук в Китае.