Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Разработчики симулятора раллийных гонок Dirt 5 из студии Codemastersобъявили, что они вновь решили отложить его релиз. Об этом 7 сентября они сообщили на странице проекта в Twitter.

Стоит отметить, что создатели Dirt 5 дважды за один месяц выступили с объявлениям о переносе выхода игры. Ранее они сообщили, что отложат её релиз на неделю, и что он состоится 16 октября 2020 года. Сейчас стало известно, что игра выйдет ещё на три недели позже — 6 ноября 2020 года. В Codemasters не стали называть причины такого решения.

https://twitter.com/dirtgame/status/1302864202248454144

Dirt 5 будет представлять собой автосимулятор, который позволит геймерам участвовать в виртуальных раллийных гонках. Игра выйдет на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а позже — на новых консолях PlayStation 5 и Xbox Series X.

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