Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Пользователь форума Reddit OGxGURU выложил в сеть ролик, который рассмешил сообщество поклонников многопользовательской игры GTA Online. Видео было опубликовано 7 сентября на сайте платформы.

В нём показано, как персонаж сначала летит на «джетпаке» (реактивном ранце), затем прыгает с него и использует парашют. Когда он благополучно приземляется на землю, то рядом с ним падает тот самый джетпак и взрыв убивает героя. Пользователь Reddit сопроводил пост заголовком: «Когда ты пытаешься убежать от своих проблем».

В августе 2020 года компания Take-Two Interactive, выступающая в качестве издателя GTA V, сообщила, что продажи игры выросли в несколько раз. Это произошло после бесплатной раздачи игры в онлайн-магазине Epic Games Store.

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