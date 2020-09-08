Пекин, , 04:40 — REGNUM Министерство общественной безопасности КНР опубликовало на своем сайте новых список из 10 беглых преступников, разыскиваемых за преступления, связанные с культурными реликвиями, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Список был представлен общественности в рамках усилий, принимаемых властями, по поимке беглецов, обвиняемых в расхищении гробниц, краже и торговле культурными реликвиями, сообщили в министерстве. Министерство призывает подозреваемых сдаться добровольно, за что им обещают снисходительное наказание.

Полиция рекомендует властям докладывать о всех нарушениях и преступлениях, связанных с культурами реликвиями, свидетелями которых они стали. Тем же, кто даст полезную информацию, обещают награду.