Сеул, , 04:39 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 136 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

По данным ведомства, уже пятый день в республике выявляют менее 200 зараженных ежесуточно. Среди новых случаев 120 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные случаи являются импортными.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Южной Корее достигло 21 432. Также за 7 сентября в стране скончались еще пять пациентов с COVID-19. С начала пандемии в Республике Корея от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 341 человек.