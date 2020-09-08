Мехико, , 04:35 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки умерли 223 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Всего с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 скончался 67 781 человек. Также за минувшие сутки в Мексике подтвердили еще 3486 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее количество выявленных инфицированных на мексиканской территории достигло 637 509.

Как сообщало ИА REGNUM, к 8 сентября в мире подтвердили более 27 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 стали 881 464 человека.