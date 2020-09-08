Пекин, , 04:28 — REGNUM Ни одного нового локального случая COVID-19 не выявлено на территории материковой части Китая, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, тем не менее, в стране было выявлено 10 заболевших, прибывших из-за рубежа. Ни одного нового случая подозрения на инфекцию зафиксировано не было. Больницы за сутки покинуло 15 человек.

Общее число заболевших за все время эпидемии достигло 85 144 человек, из которых 175 остаются на лечении. Из больниц выписано 80 335 человек, скончались 4634 человека.