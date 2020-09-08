Пекин, , 04:00 — REGNUM Из больниц Китая за сутки было выписано 15 человек переболевших COVID-19, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Еще 175 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны, из них двое — в тяжелом состоянии, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета.

Всего 80 355 человек, переболевших опасной инфекцией, были выписаны из больниц страны за все время эпидемии. Общее число заболевших в стране достигло 85 144 с начала эпидемии, из них 4634 скончались.